Estudiantes se lanzan al vacío para huir de tiroteo en una escuela rusa (video)

El dramático momento fue captado por un testigo del incidente y muestra la desesperación y el horror que se vivía dentro del establecimiento.

El horror comenzó luego de que el centro de educación secundaria de la ciudad Kazán, capital de la República de Tatarstán en Rusia, fuera atacado a tiros y con una bomba.

Durante el ataque, algunos de los alumnos saltaron al vacío desde las ventanas del edificio para escapar del horror.

El hecho, cuyos responsables fueron dos jóvenes (uno ha sido detenido y el otro abatido), causó la muerte de alumnos y profesores, además dejó decenas de heridos.

El ataque

Todo inició a las 9:20 de la mañana, cuando uno de los victimarios comenzó a caminar con un arma automática en la entrada del edificio y después abrió fuego.

Luego llegó el segundo y, según varios testigos, se escuchó una fuerte explosión desde el interior, donde habían 714 alumnos y 70 empleados, 52 de ellos profesores.

Al huir, varios niños y profesores salieron por la puerta principal, pero otros saltaron desde las ventanas.

El impactante momento en que los niños y adultos corrían por sus vidas, fue captado por la vecina de un edificio cercano, que se alertó por los gritos y la explosión ocurrida en el lugar.

También se compartieron videos de los cuerpos de auxilio cuando arribaron luego de la tragedia, para ayudar a los afectados.

MIRA EL VIDEO:

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Esto ocurrió luego del hecho:

some horrible video now emerging from Kazan, where at least 8 children have reportedly been killed in a shooting (and explosion?) at a school. (video: https://t.co/h7uWdCHeQR) pic.twitter.com/JVavi5oO23 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) May 11, 2021

⚡️Детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу. По предварительным данным, есть пострадавшие. Прокуратура проводит проверку. pic.twitter.com/57u7LbkCz2 — Известия (@izvestia_ru) May 11, 2021