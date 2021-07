Vacunación: Salud reconoce problemas en el registro de universitarios

Pese a que las universidades enviaron los listados de alumnos al Ministerio de Salud para iniciar el proceso de vacunación, muchos han denunciado que no pueden acceder al sistema.

OTRAS NOTICIAS: Así va el proceso de inscripción para vacunación de universitarios

Estudiantes universitarios han denunciado problemas para acceder a registrarse en la plataforma del Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias reconocieron el problema y explicaron que se debe a errores en los datos enviados por las propias universidades.

Estos errores se encuentran en la redacción de algunos nombres hasta números del Documento de Identificación Personal (DPI) de los estudiantes mal escritos.

“Salud ya ha detectado que algunos de los estudiantes no fueron incluidos en los listados. Otros fueron incluidos, pero sus DPI no fueron enviados de manera correcta”, explicaron en Comunicación Social de Salud. En tal sentido, Salud pidió a los estudiantes de diferentes universidades que si el sistema no los deja inscribirse, deban acudir a su unidad académica para resolver la situación.

“A todos los afectados se les pide ponerse en contacto con su respectiva universidad para establecer su situación y actualizarla de tal modo que se pueda resolver su registro en el sistema”, finalizaron.

Así es el proceso

En primera instancia, cada universidad envió los datos de sus estudiantes al Ministerio de Salud para que sea esta entidad la cual transfiere los datos hacia la plataforma de registro de vacunas.

Salud ya finalizó de precargar los datos de los estudiantes a la plataforma y algunos alumnos ya pueden finalizar el proceso completando algunos datos en la Fase 3 de la página www.vacuna.gob.gt.