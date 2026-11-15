Municipalidad de San José Pinula despide a Rosy, la docente que murió en Taxisco

La Municipalidad de San José Pinula lamentó la muerte de la mujer que fue arrastrada por el mar.
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La muerte de Rosa Emperatriz Solares, conocida cariñosamente como "Rosy", ha causado consternación en San José Pinula, municipio de donde era originaria y desarrolló su trayectoria como docente de educación primaria.
"Nos unimos en oración, pidiendo a Dios que les brinde fortaleza y consuelo en estos momentos de profundo dolor" expresó la Municipalidad de San José Pinula tras conocer la noticia de su muerte.
Tragedia familiar
La mujer junto a su pareja, Bayron Aguilar Ruiz, y los dos hijos de ambos, se encontraba de paseo familiar en la playa El Garitón, en Taxisco, cuando los padres fueron arrastrados por la fuerza de las olas, según la información de los Bomberos Municipales Departamentales.
Tras varias horas de permanecer desaparecidos, "Rosy" fue rescata del mar sin vida.
Pero, Bayron permanece desaparecido.