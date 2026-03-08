Saqueadores son sorprendidos en una bodega de zapatos

Las cajas de zapatos sustraídas tienen un valor estimado de Q100 mil.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a cinco hombres dentro de una bodega ubicada en la 1a. avenida y 21 calle, de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, quienes pretendían robar un cargamento de zapatos que se almacenada en el lugar.
Los detenidos fueron identificados como Wilman "N" de 20 años, Jesús "N" de 20 años y los nicaragüenses Johan "N", y Mayer "N", ambos de 20 años, además se capturó a Israel "N", de 45 años, alias "Negro", quien posee antecedentes penales por violencia contra la mujer en 2016.
"La captura se dio gracias a una alerta ciudadana, que permitió sorprender a los presuntos delincuentes cuando estaban en el interior de una bodega sustrayendo cajas con zapatos", explicó Cesar Mateo, portavoz de la PNC.
También fue incautado las herramientas que usaron para ingresar a la bodega, entre ellas estaban un martillo, un cincel, un destornillador y dos teléfonos celulares.