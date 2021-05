“Canelo” Álvarez manda al hospital a Billy Joe Saunders (video)

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no solo derrotó por nocaut técnico al, hasta ese momento invicto, Billy Joe Saunders, sino que lo envió al hospital tras causarle una fuerte herida en la cuenca del ojo.

En un combate de unificación de títulos de peso supermediano, desatando la euforia de más de 73,000 aficionados presentes en Arlington, Texas, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y Billy Joe Saunders sostenían una pelea más igualada de lo esperado, hasta que Canelo, el gran favorito, castigó con dureza al británico, en el octavo asalto.

Tras ser examinado en la esquina, Saunders ya no regresó al cuadrilátero para el noveno asalto, desatando el júbilo de los aficionados, mayoritariamente de origen mexicano.

El británico sufrió una fuerte herida en la cuenca del ojo derecho y el entrenador Mark Tibbs, temiendo una grave lesión, no le permitió seguir.

"Sabía que la pelea iba a comenzar hacia el octavo asalto. Pero no fue tan difícil como lo esperaba, me doy cuenta de que mi preparación era buena y voy mejorando día a día", dijo Canelo tras la victoria.

"Sabía que esto se iba a dar", aseguró. "Sabía que ya no iba a salir porque le quebré el pómulo".

El púgil británico fue trasladado inmediatamente a un hospital por una posible fractura.

"No podía ver, hablé con Mark Tibbs y dijo que no podía ver, no lo dejó salir", explicó el promotor Eddie Hearn.

Cuando se paró la pelea, los jueces también estaban dando la victoria al mexicano con puntuaciones de 77-75, 78-74 y 78-74.

En su tercer combate en menos de seis meses, Álvarez se hizo con el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que poseía Saunders, y lo suma a sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Saunders, de 31 años, se queda con 30 victorias (14 nocauts) y una derrota en su historial.

Quiere todos los títulos

El púgil de Guadalajara, que ya ha sido campeón de tres divisiones, está ilusionado con el reto de ser el primero en la historia en poseer todos los títulos del peso supermediano.

A sus 30 años, "Canelo" Álvarez suma 56 victorias (38 nocauts), dos empates y una única derrota ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr. por decisión en 2013, cuando tenía 23 años.

Para ser campeón indiscutible de la categoría de 168 libras, al mexicano solo le resta por lograr el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que posee el estadounidense Caleb Plant.

"Ese es el plan, ir por el cinturón (de Plant). Voy a por ello", amenazó "Canelo".