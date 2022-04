Comerciante secuestró a una mujer y abusó de ella por dos días

La mujer se fotografío junto a su secuestrador y esa fue la prueba esencial para dar con el paradero del hombre que la mantuvo cautiva y abusó sexualmente de ella durante dos días.

Una mujer argentina de 30 años vivió un calvario durante dos días, luego de haber sido secuestrada por un hombre identificado como Gregorio Urraco.

De acuerdo con la prensa internacional, la mujer, de la que no se reveló la identidad, salió la noche del viernes 1 de abril a divertirse con su amiga Laura y el esposo de esta última.

Así se conocieron

Durante su estadía en el lugar al que habían acudido a pasar un grato momento, Gregorio Urraco, de 57 años, se les acercó y les invitó a una bebida.

Todo parecía marchar bien, la víctima bailó con su secuestrador, se dejó tomar una foto abrazada de él y luego de un largo rato conversando, el hombre que también es un comerciante, les ofreció dejarlos en su casa y ellos no lo rechazaron.

Alrededor de 3:30 de la madrugada, decidieron abandonar el bar, los tres amigos se subieron al auto del hombre que conocieron en la fiesta, y él muy amable pasó dejando a la pareja.

Lugar donde la víctima conoció a su secuestrador. (Foto: Infobae)

El secuestro

Sin embargo, Laura, la amiga de la mujer estaba muy preocupada por dejarla sola, así que anotó el número de placas del vehículo de Gregorio. Pero, la tormenta vendría después, ya que ella nunca llegó a su casa.

Tras varias horas, la víctima pudo comunicarse con su amiga Laura, llorando y muy angustiada le dijo que había sido secuestrada por el hombre, quien no la quiso dejar en la ciudad de Rosario y que posiblemente se había dirigido a la zona sur de la ciudad.

Horas después, la chica volvió a pedir auxilio, pero en esta ocasión fue a su hermano: "Ayúdenme, no sé dónde estoy... No me llamen. Este hombre no me quiere llevar a Rosario", escribió en unos mensajes.

Además, a otra amiga le dijo: "Me tiene un hombre, me trajo al sur. Hablen con mi familia, es un estafador".

La denuncia

Ante esa situación, la hermana de la víctima decidió colocar una denuncia en la Comisaría 15 de la ciudad de Rosario, y luego de entregar pruebas y la foto del hombre, se inició la búsqueda.

Fue entonces cuando la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe pudo identificar al secuestrador, también lograron obtener su dirección. Así que coordinaron un operativo para visitar la residencia, misma que se efectuó el domingo 3 de abril.

El rescate

Al llegar a la propiedad de Urraco, él negó conocerla, sin embargo, la policía vio la silueta de una mujer en el interior de la casa y la hicieron salir.

Cuando la víctima vio lo que ocurría, se identificó y declaró que estaba en contra de su voluntad y que el hombre la tenía privada de su libertad y que había abusado sexualmente de ella.

Urraco, un hombre divorciado y registrado como comerciante, fue arrestado inmediatamente y trasladado a la comisaría. Fue acusado por los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.

*Con información de Infobae.