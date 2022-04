"Me violaron": la fuerte denuncia de una policía contra sus compañeros patrulleros

La joven policía denunció que fue violada por dos de sus compañeros oficiales.

Dayanis Vanessa De las Salas Saltarín es una oficial de Policía en Colombia, quien se hizo viral tras romper el silencio y denunciar que fue víctima de abuso sexual por parte de sus compañeros policías.

A través de una publicación en Instagram, la joven mujer compartió un desgarrador mensaje, en donde resaltó que se había convertido en uniformada gracias al apoyo de sus padres. Sin embargo, la difícil situación que vivió manchó sus ilusiones.

"Desde muy pequeña mi sueño más grande había sido ser policía. Gracias a mis padres logré cumplir ese gran sueño, pero hoy, exactamente se cumplen ocho días de una total tragedia", se lee en la publicación.

Así ocurrió

De acuerdo con Vanessa, el 27 de marzo salió a una discoteca junto con dos patrulleros que trabajaban con ella y a los que consideraba sus amigos, pero, al salir del lugar se la llevaron a un apartamento en donde la violaron.

"Desde ese 27 de marzo de 2022 no he podido dormir, en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos, me violaron. Y yo no tuve la culpa", agregó en su publicación.

"No entiendo cómo siendo compañeros de trabajo pidieron ser capaces. ¡¡¡ Siendo patrulleros también!!!", denunció.

Amenazada

En su denuncia pública, la uniformada informó que decidió hacer pública la denuncia, pues indicó que las autoridades de la corporación policiaca no le han brindado el acompañamiento necesario y el proceso se ha visto poco acelerado.

“Y porque la misma policía a la que tanto amo no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron, en serio necesito ayuda. No puedo más con esto", citó.

Ahora, Vanessa teme por su vida y por la de su familia, ya que manifestó sentirse amenazada por haber hecho la denuncia.

Vanessa junto con los señalados del delito. (Foto: Instagram)

Autoridades responden

La institución, por su parte, declaró que ya se le está brindando acompañamiento al caso de Vanessa. Además, confirmaron que los involucrados fueron apartados de sus funciones.

"Los involucrados en este hecho fueron apartados de sus funciones y la investigación penal fue asumida por el CTI de la Fiscalía", dijo la autoridad.

*Con información de Espectador.