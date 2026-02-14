Sin Mbappé, Vinicius sale al rescate y Real Madrid golea a la Real Sociedad

El Real Madrid firmó este sábado una contundente victoria de 4-1 frente a la Real Sociedad en la jornada 24 de la Liga Española, en un resultado que le permite presionar de cerca al líder FC Barcelona y dormir momentáneamente en la cima de la tabla.
El conjunto merengue alcanzó los 60 puntos y superó provisionalmente al Barcelona, que se quedó con 58 a la espera de su compromiso del lunes ante el Girona FC. La victoria, además, tuvo como novedad la ausencia de Kylian Mbappé en el once inicial y se quedó en el banquillo por precaución tras presentar molestias físicas, aunque esto no genera preocupación en el cuerpo técnico.
El partido arrancó con intensidad y muy temprano el Real Madrid tomó la ventaja. Al minuto 5, el joven Gonzalo García abrió el marcador para los locales. Sin embargo, la Real Sociedad reaccionó y encontró el empate al minuto 21, cuando Mikel Oyarzabal convirtió desde el punto penal.
La respuesta merengue fue inmediata. Al 25, Vinícius Júnior devolvió la ventaja también desde el manchón penal, y poco antes del descanso, al 41, Federico Valverde amplió la diferencia con un potente disparo de derecha para el 3-1.
En la segunda mitad, el Real Madrid sentenció el encuentro rápidamente. Al minuto 48, nuevamente Vinícius Júnior marcó desde el penal para firmar su doblete y el definitivo 4-1, asegurando así tres puntos importantes en casa.
Con este resultado, el conjunto blanco mantiene la presión sobre el Barcelona en la lucha por el liderato y confirma su buen momento en la recta decisiva del campeonato.