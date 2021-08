Sofía Ramos, la guatemalteca que trabaja con "startups" en Finlandia

Sofía Ramos se ha abierto campo en el área laboral fuera de Guatemala; esto, tras obtener una beca que cambió su vida.

Actualmente vive en Lappeenranta, Finlandia, donde está a punto de terminar su maestría en International Marketing Management (maestría en Mercadeo y Administración de Negocios Internacionales) y tiene dos trabajos que ponen en alto su talento. Con emoción compartió su historia para Soy502.

Sofía Ramos tiene dos trabajos en Finlandia. (Foto: Sofía Ramos)

“Cuando terminé mi bachillerato aún no sabía qué quería estudiar pero sí estaba segura de que quería tener la experiencia de vivir fuera. Siempre he sido curiosa y me interesaba mucho conocer otras culturas. Así empezó mi historia estudiando en el extranjero”, dijo.

“Busqué una beca, pues mi familia no tenía la solvencia económica para pagar mis estudios”.

Así conoció y se abocó a Indesgua, la asociación que asesora la gestión de becas y créditos educativos a estudiantes y profesionales de nacionalidad guatemalteca para realizar estudios superiores de grado y postgrado, tanto en universidades de Guatemala, como el extranjero.

Sofía Ramos Durante su graduación en Taiwán. (Foto: Sofía Ramos)

Ramos logró una una beca completa en Taiwán para estudiar una licenciatura consistente en un año de aprender mandarín y cuatro años para la carrera de licenciatura.

“Empecé estudiando Biología pura y después del primer semestre me di cuenta que no era para mí. Me cambié de carrera a Negocios Internacionales y estudié en Southern Taiwan University of Science and Technology, en la ciudad de Tainan y en tres años y medio me gradué de licenciada en negocios internacionales”, comentó.

Ingresa aquí para conocer la universidad.

Sofía durante su graduación de licenciatura en Taiwán. (Foto: Sofía Ramos)

Sofía no se quedó ahí y buscó y aplicó para obtener una beca de maestría enfocada en Marketing: “Por Indesgua me enteré de la maestría en la que estoy actualmente”, explicó.

Además de sus estudios, la guatemalteca trabaja medio tiempo en la Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT University). Ingresa aquí para conocerla.

La guatemalteca estudia una maestría y trabaja como ausiliar de curso en LUY University en Finlandia. (Foto: Sofía Ramos)

“Me gané una beca de parte de la universidad que cubre la matrícula o colegiatura académica por completo, además trabajo como auxiliar de la profesora del curso de Investment and Business Analysis with Excel (Análisis de Inversiones y Negocios con Excel).

Ella está a cargo de la comunicación con los estudiantes para resolver preguntas o dudas, también se encarga de la calificación de los proyectos y de arreglar la plataforma para el curso.

Simultáneamente, y mientras termina su tesis, trabaja en la empresa Nordic Startup School, una aceleradora de startups (empresas que se encuentran en la etapa inicial de operaciones). Conócela aquí.

“Soy la coordinadora de Operaciones y Comunicaciones y me encargo de manejar los proyectos de la empresa y la comunicación interna y externa”, afirmó.

Sofía trabaja en una empresa que asesora a 'startups' con laborando en la comunicación. (Foto: Sofía Ramos)

Acerca de su experiencia como becaria en Taiwán y Finlandia dijo:

“Estudiar en el extranjero ha sido una oportunidad única y estoy muy agradecida, me ha cambiado la vida y la perspectiva, no sería quien soy si no fuese por estas experiencias, aunque no ha sido fácil, pues requiere de mucha fuerza interna”.

Sofía disfrutando de la Aurora Boreal en Finlandia. (Foto: Sofía Ramos)

Para la guatemalteca lo más duro ha sido “estar lejos de tu familia, amigos y todo lo conocido”. También ha tenido que adaptarse a los largos inviernos y veranos con noches de sol continuo, aunque ama la experiencia de contemplar las auroras boreales.

"El invierno dura como 5 meses y el verano dura como 3 meses, sí fue un cambio drástico venir de Taiwán, cuyo clima es parecido a Guatemala... Fue muy duro y es real lo que me contaban de la depresión estacional, te cansas más y te sientes desganada en invierno, afecta bastante tu estado de ánimo, pero poco a poco te acostumbras".

Sofía Ramos en Finlandia. (Foto: Oficial)

“Vivir lejos de tu país tiene pros y contras, pero los beneficios sobrepasan los desafíos y momentos difíciles”.

“Lo más importante es animarse y tirarse al agua, con ganas, esfuerzo y determinación lo demás se resuelve solo”.