El sorpresivo regreso de "NSYNC" en los VMA de MTV

-

La mítica banda de pop NSYNC sorprendió al público al aparecer en los VMAS 2023 y entregar a Taylor Swift el premio a Mejor Artista Pop.

La boyband de NSYNC, popular en los 90s, entregó a Taylor Swift el premio a la Canción del Año por Anti-Hero. La cantante, por su lado, no podía creer que los legendarios cantantes le entregaran la famosa estatuilla del astronauta de los Video Music Awards (VMA) caracteriza a los premios de MTV.

"Hace algunos años estuvimos en este escenario por el video de 'Bye, bye, bye', fue nuestro primer VMA y luego al mundo", explicaron. "No lo puedo creer, ¿qué van a hacer ahora?, son los mejores del pop", dijo Swift al subir al escenario.

Esta noche muchos recordaron buenos tiempos, pues NSYNC hizo un claro viaje hacia la nostalgia de muchos espectadores y recordaron los inicios de estas icónicas agrupaciones.

La entrega de los VMAS se desarrolla en Newark, New Jersey, Estados Unidos.

MIRA:

Alright, you asked and we delivered! Here’s your extra special #poVMA view of @taylorswift13 and @icespicee_ watching *NSYNC from the audience at the #VMAs! pic.twitter.com/AJm2uRY9Ft — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023

THIS I PROMISE YOU – I AM FREAKING OUT RIGHT NOW!! #VMAs https://t.co/L8sWGnVvo2 — MTV (@MTV) September 13, 2023