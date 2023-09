Abuchean a "Yahritza y su Esencia" en escenario de famoso festival de música

-

La agrupación estadounidense "Yahritza y su Esencia" vivió un incómodo momento durante su presentación en el Festival Arre.

En redes sociales se viralizaron diferentes clips donde, sin piedad, el público mexicano expresó su sentir tras las declaraciones que la banda dio acerca de la comida mexicana y de la ciudad de México.

El trío de hermanos se presentó en la primera edición del Festival Arre que celebró a la música regional del país del norte, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de Ciudad de México.

"Qué se vaya, qué se vaya, qué se vaya" y "fuera, fuera, fuera", se escuchaba desde el área del público mientras la famosa baila.

"No hay duda de que Yahritza y su Esencia" se hicieron sentir, esperamos verlos de regreso", escribió la cuenta oficial de la celebración. Sin embargo, los fans escribieron su punto de vista: "Yo escuché abucheos", "México no olvida", "Les dijeron Chicken" y "Los ponen en medio del programa, así no queda más que escucharlos", expresaron.

A pesar de esto muchos mostraron su apoyo y afirmaron que sinceramente estaban en el lugar por su música "Muchas gracias por tenerlos" y "Chamacos talentosos", fueron algunos comentarios.

♬ sonido original - exilecontent @exilecontent Abuchean a Yahritza y Su Esencia en Arre #YahritzaYSuEsencia

#yahritzaysuesencia #festivalarre #chicken #entretenews #adn40 ♬ sonido original - adn40 @adn40mx Abuchean a Yahritza y su esencia en el Festival Arre, previo a su presentación en el Foro Sol. #abuchean

#arrehsbc #arraialtiktok #autodromo #yaritzaysuesencia #yaritzagrupofrontera #festival #viral #purochiken ♬ sonido original - AventureandoMX_ @aventureandomx_ abuchean a Yaritza y si esencia en el ARRE 2023 #arre

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival Arre (@festivalarre)