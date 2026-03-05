Versión Impresa
¡Alerta pensionados! Este es el llamado que hace el IGSS

  • Por Jessica González
05 de marzo de 2026, 12:27
Este es un paso fundamental para el pago de la pensión. (Foto: archivo/Soy502)

Este es un aviso para todos aquellos que reciben pensión por Sobrevivencia.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) hace un llamado a todos aquellos que reciben pensión por Sobrevivencia.

Es importante declarar la Persistencia de Condiciones el mes siguiente al cumpleaños del afiliado fallecido.

Esta notificación da el derecho a recibir la pensión.

Para realizarla, se tiene un plazo no mayor de un mes calendario, a partir de la fecha en que cumpliría años el afiliado fallecido.

Ante cualquier duda, las consultas deben realizarse al número 1522.

