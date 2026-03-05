¡Alerta pensionados! Este es el llamado que hace el IGSS

Este es un aviso para todos aquellos que reciben pensión por Sobrevivencia.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) hace un llamado a todos aquellos que reciben pensión por Sobrevivencia.
Es importante declarar la Persistencia de Condiciones el mes siguiente al cumpleaños del afiliado fallecido.
Esta notificación da el derecho a recibir la pensión.
Para realizarla, se tiene un plazo no mayor de un mes calendario, a partir de la fecha en que cumpliría años el afiliado fallecido.
Ante cualquier duda, las consultas deben realizarse al número 1522.