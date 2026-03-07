¡En segundos! Así fue el robo de un auto en la zona 12 (video)

Dos hombres robaron el vehículo a plena luz del día.
Cámaras de seguridad grabaron el robo de un vehículo en la Reformita, zona 12, mientras estaba en un servicio de lavado, el pasado jueves 5 de marzo.
El vehículo tipo agrícola permanecía con las puertas abiertas mientras una mujer lo limpiaba.
En las imágenes se observa cómo un hombre se cruza la calle e inicia acercándose al transporte.
El sujeto sorprende a la mujer de espaldas e inicia a amenazarla con un arma de fuego.
A la distancia otro hombre desconocido se acerca y haciendo señas entre ellos, se arrojan la llave del vehículo para llevárselo.
