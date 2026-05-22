Suspenden la audiencia de extradición de los hermanos del alcalde de Dolores, Petén

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Dos hermanos del alcalde de Dolores, Petén, aún no define su situación legal, puesto que la audiencia de extradición prevista para este día fue suspendida.

La audiencia de extradición de los hermanos del alcalde de Dolores, Petén fue suspendida por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, debido a problemas de salud del juez César Adán García Cú.

Este día estaba previsto conocer si los hermanos Héctor Rubén y Ronald Alexys Morales Guerra, requeridos por la justicia de Estados Unidos serían extraditados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Al momento, no se tiene fecha prevista para la reprogramación de la diligencia señalada.

Los acusados son hermanos, junto a Ottoniel Obeniel, del alcalde de Dolores, Petén, Francisco Morales y son requeridos por la justicia estadounidense por supuestamente tráfico de droga en la Corte del Distrito Este de Texas.

El pasado 29 de abril, Ottoniel Obeniel Morales Guerra, aceptó ser extraditado a Estados Unidos. (Foto: Archvo/Soy502)

Captura

Según información del Ministerio Público (MP), la captura de los hermanos Morales Guerra se dio el pasado 20 de febrero en el departamento de Petén.

Junto a los dos hermanos, también fue aprehendido un tercero, Ottoniel Obeniel, quien el pasado 29 de abril aceptó ser extraditado.

A los hermanos Morales Guerra se les señala de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de importarla a los Estados Unidos.

Además, se les responsabiliza de operar en el sur, centro y norte de América desde el 2006 al 2024.