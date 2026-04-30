Hermano del alcalde de Dolores, Petén, acepta ser extraditado

Uno de los hermanos del alcalde de Dolores, Petén, aceptó ser extraditado a la justicia estadounidense que lo reclama por supuestamente tráfico de drogas.
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Ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Ottoniel Obeniel Morales Guerra aceptó ser extraditado a los Estados Unidos en donde es requerido por asuntos relacionados al narcotráfico.
El acusado es uno de los tres hermanos del alcalde de Dolores, Petén, Francisco Morales y es requerido por la justicia estadounidense por supuestamente tráfico de droga en la Corte del Distrito Este de Texas.
Aprehensión
Según información del Ministerio Público (MP), la captura de Morales Guerra se dio el pasado 20 de febrero en el departamento de El Petén.
Junto a él fueron aprendidos los otros dos hermanos Héctor Rubén y Ronald Alexys.
De acuerdo a la información que proporcionada a los hermanos Morales Guerra se les señala de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de importarla a aquel país.
Además, se les responsabiliza de operar en el sur, centro y norte de América desde el 2006 al 2024.