La inesperada noticia para los fans de "El bocinazo"

¡Gracias por tanto! así se anunció el retiro de Luchy Castañeda de "El bocinazo", donde compartió micrófono junto a Goyo de León.

Luego de 10 años en el famoso programa se anunció el retiro de Luchy Castañeda, rompiendo el corazón de varios radioescuchas que disfrutaban de la fórmula de ambos todas las mañanas.

Con una imagen donde ella y Goyo están abrazados describen: "Muchos cambios para este dúo".

Con lágrimas en los ojos, la famosa agradeció al público todas las muestras de cariño.

De inmediato los fanáticos reaccionaron: "Amo el bocinazo, el único programa que escucho de la Yosi, los amo juntos ¡No se separen! ¿Por qué? Nunca será lo mismo", "Hoy no los escuché por una actividad y me topo con esto, ¡Qué alguien me explique" y "No los separen", fueron algunos comentarios.

¿Cuál es el futuro profesional de Luchy?

Luchy Castañeda estará en el morning show "A todo dar" junto a Iván García, JJ Barrios y Julio Serrano.

