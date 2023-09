Por este tiempo tiene validez el recibo de pago de solicitud de visa para EE.UU.

-

¿Pagaste la solicitud de visa desde el 2022? Aún estás a tiempo para gestionar tu entrevista.

Si pagaste la solicitud de visa desde octubre de 2022, aún estás a tiempo para continuar con el proceso y gestionar tu entrevista.

Así lo explica la Embajada de Estados Unidos, la cual recuerda que, cuando se realiza el pago de solicitud de visa, el recibo tiene vigencia de un año.

Por ello, si pagaste desde el 1 de octubre 2022, puedes programar tu cita antes de que expire. Para poder programarla, debes ingresar al portal de la embajada en la sección de Documentos de Viaje.

Posteriormente, debes completar un formulario acorde con el tipo de visa que pagaste. Al finalizar, obtendrás un número de confirmación.

Luego debes crear un perfil y proporcionar la información que se solicita. Al completar toda la información, se procede a crear una contraseña y el sistema le permite elegir la opción de "programar una cita". Para ello, se deberá ingresar el número de pasaporte, del recibo de pago y del número de confirmación.