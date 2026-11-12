Tiroteo en gimnasio de Washington deja un muerto y 4 heridos

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Un tiroteo en un gimnasio de Logan Circle, en Washington D. C., dejó una persona fallecida y cuatro heridas.

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Un tiroteo registrado la mañana de este jueves 12 de noviembre en un gimnasio de Logan Circle, en el noroeste de Washington D. C., dejó una persona fallecida y cuatro heridas.

El ataque ocurrió cerca de las 8:00 horas, aproximadamente a una milla al norte de la Casa Blanca.

La Policía ingresó al inmueble después de escuchar un disparo y lo encontró herido. (Foto: vía Infobae)

Según los reportes de las autoridades, el sospechoso permaneció atrincherado durante varias horas en un apartamento ubicado encima del establecimiento. Durante ese tiempo, agentes de la Policía Metropolitana mantuvieron comunicación con él por al menos una hora.

Sin embargo, durante la negociación la Policía informó que se escuchó un disparo dentro del inmueble y al ingresar al apartamento localizaron al sospechoso con una herida de bala que él mismo se provocó momentos después se confirmó su fallecimiento.

El sospechoso permaneció atrincherado durante varias horas en un apartamento. (Foto: FOX 5)

Al menos una de las víctimas fue atacada dentro del gimnasio, según el testimonio de una persona que presenció parte de lo ocurrido.

El operativo provocó el cierre de varias cuadras y estuvo a cargo de equipos especiales de la Policía, el Servicio Secreto y la Guardia Nacional.

#URGENTE: La policía en Washington DC reporta al menos 4 personas baleadas en un área cerca de la Casa Blanca De acuerdo a los reportes, hay una situación de tirador activo. Los disparos se registraron en Logan Circle, a aproximadamente una milla (1,6 kilómetros) al norte de la @WhiteHouse https://t.co/s99ykcGooz — Jessica Vallenilla (@la_katuar) November 12, 2026

Hasta el momento las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.