La tormenta Daniel causa estragos en Grecia, Turquía y Bulgaria

La tormenta "Daniel" ha dejado varios fallecidos y devastadores daños en algunos países.

Las tormentas que desataron fuerte inundaciones en Grecia, Turquía y Bulgaria causaron la muerte de al menos 11 personas, informaron las autoridades el miércoles 5 de septiembre.

Las aguas altas en el noroeste de Turquía, incluido Estambul, convirtieron las calles en ríos caudalosos, mientras que las inundaciones azotaron a Grecia, que se recupera de enormes incendios forestales.

| LO ÚLTIMO: Al menos 5 muertos han dejado las inundaciones en Başakşehir, Estambul, Turquía, después de varias horas de fuertes lluvias. pic.twitter.com/BVGsB292cq — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 6, 2023

A medida que el mundo se calienta, la atmósfera contiene más vapor de agua, lo que aumenta el riesgo de fuertes precipitaciones en algunas partes del mundo, sobre todo en Asia, Europa Occidental y América Latina.

La tormenta, bautizada "Daniel" por los meteorólogos griegos, azota el país desde el lunes, afectando principalmente la región central de Magnesia y a su capital, Volos, 300 kilómetros al norte de Atenas.

| URGENTE: Grecia sufre un "fenómeno sin precedentes" de precipitaciones de aproximadamente "600 a 800 mm" en 24 horas, según meteorólogos locales.

pic.twitter.com/4z4NerTZDO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 6, 2023

#Internacionales | Medios internacionales reportan inundaciones en Grecia, debido a las fuertes lluvias que afectan al país.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/33MdMvnAue — Porttada (@porttada) September 6, 2023

#Grecia más de 750 l/m2 confirmados en algunas zonas tras 12h de lluvia torrencial . Inundaciones también en Turquía y Bulgaria y está pendientes en el sur de Italia pic.twitter.com/MgQgiPxLUn — Tutiempo (@tiempobrasero) September 6, 2023

Una mujer de 87 años desaparecida desde el martes fue hallada muerta el miércoles en la localidad de Paltsi, en Magnesia, informó el portavoz del cuerpo de bomberos, Yannis Artopios, a la cadena pública Ert.

El martes, un hombre de 51 años fue hallado muerto cerca de Volos tras ser arrastrado por la crecida de las corrientes de agua.

Por su parte la oficina del gobernador de Estambul, en Turquía, informó de la muerte de dos personas. Los servicios de emergencia turcos dijeron que cuatro personas habían muerto y dos estaban desaparecidas en las inundaciones que afectaron a la ciudad noroccidental de Kirklareli.