Trabajadores del San Juan de Dios denuncian falta de insumos

Sindicalistas del Hospital General San Juan de Dios denunciaron que las autoridades no han cumplido con la exigencia de equipo de protección personal para los trabajadores y médicos de ese centro asistencial.

En una conferencia de prensa, los sindicalistas recordaron que cuentan con un amparo provisional que ordena la compra de insumos inmediatos para los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR:

"No han dotado de insumos ni de equipo de protección personal. Todos los trabajadores y médicos hemos comprado nuestras mascarillas y batas, porque no nos han proporcionado. Es una mentira lo que dicen los directores y viceministros de que hay equipo, porque no tenemos nada", lamentó Carlos Santos, secretario del Sindicato.

Santos indicó que el 6 de mayo les notificaron sobre el amparo provisional que obligaba a la compra de equipo. También notificaron a las autoridades del Ministerio de Salud.

De acuerdo con los trabajadores, varios de sus compañeros han dado positivo y otros más están en cuarentena, debido a la falta de insumos para protegerse al momento de atender a los pacientes, por lo que anunciaron que analizan acciones contra las autoridades de Salud, por los incumplimientos.

Soy502 se comunicó con el departamento de Comunicación del Ministerio de Salud para responder por estas denuncias. Sin embargo, no han respondido a las consultas.