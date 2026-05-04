¿Por qué Mixco disputará la próxima Copa Centroamericana?

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La forma en la que quedaron las llaves de las semifinales del Clausura 2026, le permiten a Mixco hacer historia al asegurar su clasificación a la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.

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Será la primera vez que el representativo del municipio mixqueño dispute un certamen internacional. Tendrá que hacerlo en una cancha avalada por el ente que rige el futbol en la región. Su estadio no esta aprobado.

La competición iniciará el 28 de julio (una semana después de la final del Mundial) y el sorteo se realizará el próximo 26 de mayo.

¿Por qué Mixco?

Los chicharroneros se hacen del boleto debido a que cualquiera de los cuatro casos que aprobó la Liga Nacional para determinan a sus representativos, le favorecen.

Antigua y Municipal ya tienen asegurados dos de los cuatro boletos al ser finalistas del Apertura 2025. Los otros dos boletos serán para los finalistas del Clausura 2026. Pueden ser para Xelajú y Comunicaciones, en una serie, y para Mixco en la otra.

Si Mixco no alcanza la final, será Municipal el finalista y como ya tiene el boleto, el pase se le entregará al mejor posicionado en la tabla acumulada, ese es Mixco con 80 puntos, sublíder por debajo de los rojos.

Concacaf le otorgó cuatro boletos a Guatemala para el torneo centroamericano gracias a que Xelajú fue subcampeón en la última edición.