"Ajedrez en el Aula", la herramienta que se implementará en centros educativos

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A partir de ahora, los estudiantes podrán desarrollar su pensamiento lógico de manera más temprana en las aulas.

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Este lunes 4 de mayo, el Diario de Centro América publicó el acuerdo ministerial 1884-2026, el cual confirma que el Ministerio de Educación ha creado el programa "Ajedrez en el Aula", el cual servirá como una herramienta pedagógica para en el fomento de desarrollo de habilidad cognitivas y socioemocionales en los estudiantes.

"Los centros educativos, a nivel nacional, podrán participar y acceder a las herramientas del programa. El Ministerio de Educación dotará únicamente a los centros educativos públicos de los insumos para su implementación, la cual será gradual, según las estrategias del programa y la disponibilidad presupuestaria", dice parte del acuerdo.

Este programa tendrá como objetivo desarrollar y fortalecer el pensamiento lógico, crítico y estratégico de los estudiantes, así como favorecer procesos en la toma de decisiones, la solución de problemas y trabajo en equipo.

Como parte del compromiso de los establecimientos, se deberán realizar varias actividades como un festival anual de ajedrez, el cual deberá tener ganadores por departamento.

Ventajas de jugar ajedrez

El ajedrez es un juego de estrategia de gran profundidad que beneficia tanto a grandes como a chicos.

A los estudiantes en específico, les ayuda a despertar sus capacidades intelectuales y a desarrollar su pensamiento lógico de manera más temprana.

Entre las grandes ventajas están: