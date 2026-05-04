Xelajú avanza y así quedan las semifinales del Clausura 2026:

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Lluvia, luna y una pasión desbordada acompañaron a Xelajú en su victoria 2-0 sobre Marquense para instalarse en las semifinales del Clausura 2026.

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Un año después de haber obtenido su séptima corona, los chivos vuelven a una serie previa a la final de la mano del técnico mexicano Roberto Hernández, quien el torneo anterior quedó en último lugar con Comunicaciones.

⏩¡Xelajú avanza a Semifinales! del Torneo Clausura 2026 de la Liga Bantrab. pic.twitter.com/wIN4xwvf3r — Liga Bantrab (@LigaBantrab) May 4, 2026

Precisamente serán los cremas el rival de los quetzaltecos. La llave iniciará el jueves en la capital y concluirá el domingo en el occidente.

Las semifinales

Miércoles

Mixco vs. Municipal (Estadio Santo Domingo)

Jueves

Comunicaciones vs. Xelajú (Estadio Cementos Progreso)

En un estadio Mario Camposeco a reventar y acompañados de la lluvia durante 50 minutos de acción, los altenses se impusieron a los leones gracias a las anotaciones de Steven Cárdenas y de Yair Jaén, para sentenciar la serie 3-1, tras haber igualado 1-1 en el juego de ida.

Los chivos arrancaron el juego con la novedad de la titularidad del guardameta Estuardo Chang, en lugar de Nery Lobos, quien se lesionó horas antes del juego. Sin Rubén Silva, al jugador de 20 años le tocó atajar. No fue exigido.

Presentado por @BetcrisGuate



⚽ Los Cuartos de Final (Vuelta) del Clausura 2026 bajan el telón con autoridad: 18 goles que resumen una jornada intensa, vibrante y cargada de emociones. pic.twitter.com/p5dTiorxPp — Liga Bantrab (@LigaBantrab) May 4, 2026

Cárdenas abrió el marcador al minuto 20 con un derechazo desde fuera del área que se le escapó al guardameta Javier Colli.

Al 29, Yair Jaén colocó el segundo por la vía del penal, después de una polémica marcación del árbitro Wildomar Ramírez por un supuesto empellón de Juan Villalobos sobre Raúl Calderón.

Los leones terminaron con diez por la expulsión de Elvi Ellington al minuto 76.