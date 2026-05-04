Así quedaron las semifinales de conferencia de la NBA tras cierre de la primera ronda

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Las semifinales de conferencia de la NBA quedaron definidas tras la jornada dominical, que cerró la primera ronda con dos series llevadas al límite.

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La acción se reanudará este lunes con los duelos entre New York Knicks y Philadelphia 76ers (6:00 p. m.) en el Este, y San Antonio Spurs frente a Minnesota Timberwolves (7:30 p. m.) en el Oeste.

En uno de los juegos decisivos, los Detroit Pistons sellaron una remontada inesperada al vencer 116-94 al Orlando Magic y quedarse con la serie 4-3, tras haber estado 3-1 abajo.

Cade Cunningham lideró con 32 puntos y 12 asistencias en una noche que marcó el fin de una larga sequía de Detroit sin avanzar en playoffs.

Así quedaron las llaves de las semifinales de conferencia:

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Por su parte, los Cleveland Cavaliers cumplieron en casa y derrotaron 114-102 a los Toronto Raptors para avanzar por tercer año consecutivo a esta instancia. Jarrett Allen fue determinante con una actuación dominante, respaldado por el aporte ofensivo de Donovan Mitchell y James Harden.

Con estos resultados, Detroit se medirá a Cleveland en la otra semifinal del Este. En el Oeste, además del cruce entre Spurs y Timberwolves, los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, enfrentarán a los Lakers de Los Ángeles.