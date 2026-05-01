Intérprete de lenguaje de señas es el encargado de cambiar Rosa de la Paz

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Sergio Fernando Parada Higueros, intérprete pionero en la promoción de Lengua de Señas en Guatemala realizó el Cambio de la Rosa de la Paz y fue nombrado Mensajero de la Paz.

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El promotor de los derechos de las personas con discapacidad auditiva recibió un homenaje por su labor de más de 40 años.

Su hija, Tikalia Ixmucané, fue la encargada de entregar la rosa y el ministro Luis Méndez Salinas le otorgó el reconocimiento colocándole un pin.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

"Recibo este reconocimiento con inmensa humildad y gratitud. Más que un logro personal, esta designación pertenece a todos los que trabajan incansablemente en las comunidades, eligiendo el diálogo sobre el conflicto y la esperanza sobre el miedo", dijo.

Sergio adaptó a lengua de señas La Cartilla Cívica, el Himno Nacional de Guatemala, la Jura a la Bandera y la Oración del Padre Nuestro.

"Esta rosa representa años de abrir canales entre dos mundos que nunca debieron estar separados. Representa la dignidad de la comunidad sorda y el derecho de todas las personas a participar plenamente en la vida del país", expresó el Ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas acerca de su labor.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

¿Quién es Sergio Parada?

Es catedrático y maestro, psicólogo e intérprete de lenguaje de señas, el primero en participar en un noticiero guatemalteco. Trabajó en Avances, que se transmitió por televisión nacional de 1996 al 2000 y lleva varios años en su trabajo. Cuenta con un canal de Youtube donde interpreta distintos tópicos al lenguaje de señas, además de enseñar. Labora en Noticiero Guatevisión.

También comparte acerca de mitos, leyendas e historia del país.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.