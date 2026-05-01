"Tulio, hermano, ya eres mexicano" gritan en show del Zócalo de "31 Minutos"

"Tulio, hermano, ya eres mexicano", gritaron los asistentes al concierto gratuito del Zócalo de los personajes de "31 Minutos".
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Las estrellas de la serie chilena reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México a más de 230 mil asistentes, que bailaron y cantaron a más no poder.
El show fue un homenaje al "Día de las Infancias" o "Día el Niño y la Niña" en el país del Norte.
Jóvenes adultos, familias y niños se rindieron ante las caracterizaciones, además de portar playeras, gorras y accesorios.
Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo, Patana y Mico el Micrófono no podían faltar. "Estamos listos Juanin" dijo Tulio entusiasmado.
"Yo nunca vi televisión", "La la", "El huerfadrino", "Son pololos". "Juan Pablo Sopa" y "Baila sin César", fueron algunos de los éxitos coreados.
El momento más hermoso de la noche fue cuando los personajes interpretaron el tema "Querida" de Juan Gabriel.
Así vieron los fans este movimiento de dos horas de duración:
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