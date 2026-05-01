"Tulio, hermano, ya eres mexicano" gritan en show del Zócalo de "31 Minutos"

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"Tulio, hermano, ya eres mexicano", gritaron los asistentes al concierto gratuito del Zócalo de los personajes de "31 Minutos".

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Las estrellas de la serie chilena reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México a más de 230 mil asistentes, que bailaron y cantaron a más no poder.

El show fue un homenaje al "Día de las Infancias" o "Día el Niño y la Niña" en el país del Norte.

Jóvenes adultos, familias y niños se rindieron ante las caracterizaciones, además de portar playeras, gorras y accesorios.

Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo, Patana y Mico el Micrófono no podían faltar. "Estamos listos Juanin" dijo Tulio entusiasmado.

"Yo nunca vi televisión", "La la", "El huerfadrino", "Son pololos". "Juan Pablo Sopa" y "Baila sin César", fueron algunos de los éxitos coreados.

El momento más hermoso de la noche fue cuando los personajes interpretaron el tema "Querida" de Juan Gabriel.

Así vieron los fans este movimiento de dos horas de duración:

MIRA:

Weeeey siento que 31 minutos es una creación tan bonita que me devuelve la fe en la humanidad

Y eso que no me tocó verlos siendo niño, ya era yo un adulto joven en la universidad.

Son geniales y no por nada llenaron el zócalo hoy https://t.co/6CIgs9CU0F pic.twitter.com/9Ztlyn7Vh9 — Aldo (@aldohinojosaart) May 1, 2026

"31 Minutos" conquista el Zócalo



El fenómeno chileno conquisto CDMX con más de 200,000 asistentes. Con esta cifra, Tulio Triviño y su equipo igualan el impacto de artistas como Paul McCartney y Justin Bieber.pic.twitter.com/7wbovFrHmA — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 1, 2026

#Vídeo | A minutos de arrancar el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX, el gobierno capitalino reporta de inicio la afluencia de 100 mil personas. pic.twitter.com/0gg0p440A3 — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) May 1, 2026

El público mexicano grita "CHILE! CHILE!" por la gran presentación de 31 MINUTOS en el Zócalo de CDMX Cerca de 300.000 personas asistieron a este histórico momento.

31M orgullo nacional. pic.twitter.com/xXiHvRz4Oc — Nicole Salinas Á. (@nicolesalinasa) May 1, 2026

El show de @31minutos en el #Zócalo fue pura felicidad para los peques y mucha nostalgia para los no tan peques. ¿Fuiste? Cuéntanos tu experiencia. pic.twitter.com/pXl9IsOAoz — Chilango (@ChilangoCom) May 1, 2026