Trump ordena la retirada de la Guardia Nacional en Washington

El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, ordenó esta mañana de domingo la retirada de la Guardia Nacional de Washington, la cual permanecía en el lugar por la protestas contra el racismo.

Trump anunció su decisión a través de su cuenta de Twitter, en donde aseguró que todo está bajo control y que la Guardia puede regresar de manera rápida, si es necesario.

"Acabo de dar una orden a nuestra Guardia Nacional para iniciar el proceso de retirada de Washington, DC, ahora que todo está bajo perfecto control. Regresarán a casa, pero pueden regresar rápidamente, si es necesario. ¡Menos de los manifestantes previstos se presentaron anoche!", manifestó.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Durante varios días se han vivido fuertes protestas en varios puntos de EE.UU., luego de la muerte de un miembro de la comunidad negra en manos de un agente de la policía en Minneapolis, en Minnesota.

Las protestas en contra de la muerte de George Floyd empezaron de forma pacífica, pero subieron de tono en pocos días. Incluso, Trump fue llevado a un búnker y las luces de la Casa Blanca fueron apagadas debido a los disturbios.