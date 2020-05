Trump responde a Obama por criticar su gestión ante el Covid-19

Como "un desastre caótico", así calificó el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, las acciones de Donald Trump ante la pandemia, la cual ha cobrado la vida de más de 80 mil personas en el país.

Trump no dudó en responderle, y como suele hacerlo, utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a Obama.

En el inicio del tuit, el presidente de Estados Unidos alardea de tener muy buenas calificaciones por el manejo de la crisis.

“ Estamos obteniendo excelentes calificaciones por el manejo de la pandemia del coronavirus. ” Donald Trump , presidente de Estados Unidos.

Y afirmó que su antecesor demócrata tuvo una muy mala gestión frente a la gripe porcina, que ocurrió durante su gobierno, en marzo de 2009, y le echa en cara que "no tenía ni idea" de qué hacer en aquel entonces.

“ Compare eso con el desastre de Obama conocido como gripe porcina H1N1. Marcas malas, encuestas malas, ¡no tenía ni idea! ” Donald Trump , presidente de Estados Unidos.

Durante la gripe porcina, Estados Unidos registró 90 mil casos positivos y 2,100 fallecimientos. Mientras que la cifra de fallecimientos a causa del coronavirus superó este domingo los 80 mil, y se reportan más de 1.3 millones de contagios.

Publicación en perfil oficial (Imagen: Captura de pantalla)

A pesar de ser el país más afectado del mundo por el coronavirus, Trump insiste en que no son necesarias las restricciones, como el confinamiento y el uso de mascarillas. Por el contrario, es partidario de reabrir negocios, aunque ha calculado que el Covid-19 podría llegar a causar unas 100 mil muertes en su país.

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls - didn’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020

ADEMÁS:

EE.UU.: Médicos expertos de la Casa Blanca, en cuarentena

*Con información de: La Nación