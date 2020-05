Universidades procesarán pruebas de Covid-19

Al menos tres universidades apoyarán al Ministerio de Salud para procesar pruebas de Covid-19, confirmó este miércoles el titular de esa institución, Hugo Monroy.

El funcionario asegura que la gestión se hizo este martes, cuando personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), advirtió deficiencias en el Laboratorio Nacional de Salud.

"Cuando ellos me avisaron que ya estaba por colapsar, inmediatamente me puse en contacto con el doctor Rafael Espada, nos va a dar todo el apoyo; me puse en contacto con el rector de la Universidad del Valle, también nos va a apoyar; nos va a apoyar el laboratorio de la Universidad de San Carlos", aseguró Monroy.

#CongresoGT El ministro de Salud asegura que universidades privadas apoyarán para procesar pruebas de Covid-19. @soy_502 pic.twitter.com/caa8ZW4hgi — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) May 27, 2020

El funcionario asegura que pese a que el Laboratorio Nacional de Salud solo tiene capacidad para hacer 800 pruebas al día, el sistema de pruebas "ahorita, colapsado como tal, no está".

El ministro reconoció que las pruebas se centralizaron por la filtración de un listado de personas que estaba en cuarentena.

"Cuando se filtró la primer base de datos, a partir de ahí decidimos centralizar, porque los de este listado empezaron a recibir amenazas", dijo Monroy.

Diputados que asistieron a la citación cuestionaron que el Ministerio de Salud aún no haya utilizado los fondos destinados para pruebas.

El ministro aseguró que entre esta y la próxima semana, ingresarán al país 300 mil pruebas que fueron compradas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).