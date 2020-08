Usac: "Informe de Covid-19 de Giammattei estaría manipulado"

Una carta enviada por la Secretaría General de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) revela que esa casa de estudios duda de los datos presentados por el presidente Alejandro Giammattei, relacionados con la situación del Covid-19 en el país.

El domingo 23 de agosto, el Presidente mantuvo las disposiciones para evitar contagios del nuevo coronavirus, debido a que 206 de los 340 municipios permanecían en alerta roja, aunque aseguró que los contagios se mantienen a la baja, principalmente en el departamento de Guatemala.

Dicha tendencia parece no convencer a las autoridades de la Usac, y quedó evidenciado en una carta enviada por Carlos Enrique Valladares Cerezo, secretario general de esa casa de estudios a las unidades ejecutoras.

"En el último mensaje del Presidente mencionó una baja en los casos y presentó una gráfica que parece estar manipulada, ya que no coincide con las gráficas del tablero de casos de Covid-19 del Ministerio de Salud", señala el documento al que tuvo acceso Soy502.

Además, Valladares argumentó: "El número de contagios se mantiene en una tasa no menor de 800 casos por día y el porcentaje de positivos no baja del 30% desde aproximadamente el 28 de julio. Por lo anterior el número de contagios, el porcentaje de positividad y el número de fallecidos siguen siendo altos".

Para la Usac, sigue en aumento la cantidad de municipios con alerta roja, por lo que el riesgo de contagio también crece cada día. Por esta razón, suspendieron la primera etapa de retorno presencial para los trabajadores administrativos con tareas no esenciales.

Las autoridades de la Usac decidieron prolongar la suspensión de la modalidad presencial de las actividades administrativas hasta el 15 de septiembre, y continuarán de manera virtual, a menos que sean temas considerados como esenciales.

Extracto del Oficio de la Usac (Transcripción):

"2. Los datos epidemiológicos presentados por el gobierno en los canales de comunicación pública, siguen dejando dudas principalmente por la poca cantidad de muestras que se analizan diariamente, cuando las mismas deberían estar cerca de las cinco mil pruebas diarias. En el último mensaje del Presidente de la República mencionó una baja en los casos y presentó una gráfica que parece estar manipulada ya que no coincide con las gráficas del tablero de casos de COVID19 del MSPAS. El número de contagios se mantiene en una tasa no menor de 800 casos/día y el porcentaje de positivos no baja del 30% (desde aproximadamente el 28 de julio a la fecha). Por lo anterior el número de contagios, el porcentaje de posibilidad y el número de fallecimientos siguen siendo altos.

Descarga aquí el Oficio completo:

3. En la última quincena aumentó el número de municipios con alertas de color rojo, lo cual indica que no existe una tendencia a la disminución del riesgo de contagio, al contrario, dicho riesgo aumenta cada día".

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek, se limitó a decir que consultaría con la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19 (Coprecovid), ya que son ellos quienes le trasladan la información al presidente Giammattei, pero no hubo respuesta al momento del cierre de esta nota.