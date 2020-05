Conmovedor recibimiento de recuperado de Covid-19 en Italia

Un hombre, que logró vencer al coronavirus en Italia, fue recibido con aplausos por sus vecinos y con mucha emoción por sus hijos, esposa y otros familiares.

Las imágenes de un video muestran el emotivo momento en el que Marco Barbieri, exdirigente del club de futbol italiano AS Roma, quien regresó a su casa y contrario a lo que sucede con otros pacientes recuperados no recibió desprecios o fue ignorado, si no por el contrario, las muestras de cariño y solidaridad quedaron de manifiesto.

Aparte de los aplausos se escucharon gritos como: "Eres un guerrero" y pancartas donde se lee: “Bentornato a casa”.

Barbieri fue diagnosticado con Covid-19, por lo que fue trasladado a un hospital donde recibió tratamiento por 40 días.

También en las redes sociales jugadores y exjugadores y dirigentes del futbol italiano felicitaron a Marco. El video recorrió el mundo por medio de las redes y provocó infinidad de reacciones.

