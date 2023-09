Vestido de novia guatemalteca causa sensación entre internautas (video)

-

Un vestido de novia con detalles guatemaltecos se hizo viral tras publicarse un video en redes sociales.

Una vez más, la diseñadora Magda Sucely Chuc Menchú logró viralizar uno de sus vestidos de novia, tras este llamar la atención por sus auténticos detalles guatemaltecos.

A través de la cuenta en TikTok de su marca Sucely's Boutique, fue compartido el audiovisual en el que la guatemalteca Ángela Otz modela la pieza dentro de una iglesia, recreando una boda.

El clip recibió más de un millón de reproducciones y miles de reacciones. Entre ellas, destacan comentarios que aplauden el talento de la diseñadora guatemalteca.

"El vestido más bello que he visto", "Es el vestido que usaré cuando me case", "Soy nicaragüense, vivo en Guatemala y cuando me case haré mi vestido así merito", "Carísimo por cierto, pero bello", se lee.

Magda Sucely Chuc ha logrado impresionar a miles de personas con sus originales diseños. Incluso, la prensa internacional ha centrado su atención en ella y prueba de ello es una entrevista que el medio Telemundo le hizo en abril.

La guatemalteca cuenta con una boutique tanto en Houston, como en Guatemala. "Sucely ha logrado formar una empresa que ofrece trabajo a más de cien personas, todos expertos en la artesanía típica guatemalteca", destacó el medio citado.