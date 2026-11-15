Otro crimen en Zacapa: dos hombres mueren tras ataque armado en comercio

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Dos hombres fueron atacados mientras se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un comercio en Zacapa.

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Las detonaciones de armas de fuego interrumpieron la tranquilidad de los vecinos del caserío El Oreganal, en el municipio de Teculután, Zacapa, la noche del 14 de noviembre alrededor de las 21:00 horas.

​Tras el llamado de alerta, elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y evaluaron a dos víctimas. La primera de ellas ya no contaba con signos vitales en la escena.

(Foto vía: Policía Nacional Civil)

La segunda, quien presentaba múltiples impactos de bala, fue trasladada en estado crítico hacia el Hospital Regional; sin embargo, falleció a la altura del kilómetro 145, en jurisdicción de la aldea La Fragua, mientras era transportada en una ambulancia.

​Un familiar que acompañaba al segundo fallecido lo identificó como Carlos Humberto Jiménez Nájera, de 47 años, residente de la localidad y dedicado a las labores agrícolas.

​Por otro lado, en el interior del negocio de bebidas alcohólicas donde se originó el ataque armado, quedó sin vida Miguel Ángel Hernández Martínez, de 60 años, también vecino del sector.

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(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

Felipe Hernández, progenitor de Miguel Ángel, relató con profunda consternación que su hijo se dedicaba a la cosecha de melón. Comentó que esa noche le había avisado que saldría a compartir con amigos, sin imaginar que sería la última vez que escucharía su voz.

​Según el testimonio de un testigo presencial, dos individuos irrumpieron en el establecimiento y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar. Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron rápidamente y se perdieron en la oscuridad.

Estado de Sitio en Zacapa e Izabal

El Gobierno anunció este sábado 14 de noviembre que decretó Estado de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, una medida excepcional que estará vigente durante 30 días.

Ambos departamentos registran un índice de aumento en los hechos de violencia e intimidaciones hacia las autoridades. Por ello, se ha extremado las operaciones para garantizar la seguridad de la población.