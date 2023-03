¡Por seguridad! Los tres grandes errores que no debes cometer en WhatsApp

Revelan los tres errores más frecuentes y peligrosos que los usuarios de WhatsApp cometen.

WhatsApp ha dado a conocer que existen tres errores frecuentes que comenten sus millones de usuarios.

Para evitar estas equivocaciones que pongan en riesgo tu seguridad y privacidad, a continuación te damos a conocer de qué se trata.

Y es que, todo está relacionado con criminales informáticos, quienes se encuentran al acecho constantemente.

De acuerdo con la información de sitios especializados, el primer error que no debes cometer es no actualizar tu aplicación, ya que esto haría que otras personas tengan tu número sin saber que ya no pertenece al primer dueño, por ejemplo, lo cual daría la pauta para estafas.

El segundo error común es abrir enlaces sospechosos que te envían tus contactos, estos suelen ser de dudosa procedencia y pueden ir camuflajeados con ofertas de empresas reconocidas.

El tercer error que las personas cometen es responder a números desconocidos, pues estos pueden hacerse pasar por algún familiar o persona cercana para solicitarte dinero para una supuesta emergencia.

*Con información de Msn Noticias.