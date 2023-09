"X" dejará que las cuentas verificadas tengan privados sus "Me gusta"

-

Elon Musk anuncia una nueva función para las cuentas de pago en X.

A través de la cuenta de X, antes Twitter, se dio a conocer una nueva función que tendrán las cuentas de pago en la aplicación. Se informó que ahora podrán mantener privados los "me gusta".

Los usuarios de pago ahora podrán escoger si desean que aparezca el apartado de "me gusta" en sus cuentas. "El apartado de me gustas en tu perfil podrá ser visible solo para ti", sin embargo explicó que los likes individuales en un post seguirán siendo visibles para los demás.

Hasta ahora, la posibilidad de ver los likes de otras cuentas siempre había sido posible en Twitter, siempre y cuando no fuera una cuenta con "candado".

La publicación de X dice: "Mantén privados tus likes picantes al escoger el apartado de me gusta.", y acompañó la publicación con una imagen.

keep spicy likes private by hiding your likes tab ️



available to Premium subscribers



Premium > preferences > early access pic.twitter.com/52eJ6r2feG — X (@X) September 14, 2023

Esto ya se encuentra disponible para quienes paguen la suscripción en X, y se encuentra en el apartado de "Premium", luego "Preferences" para entrar a "Early Access"

Esta era una función muy esperada por muchos usuarios que se veían limitados en cuanto a la interacción con contenidos que llamaban su atención.

Sin embargo, en redes sociales algunas cuentas han contado que esta nueva función cambiaría la forma en la que se relacionaban con otras personas, diciendo que "acabaron con el chisme".