¿Se eliminará el botón de bloqueo en "X"? Esto decidió Elon Musk

-

Elon Musk anunció a través de sus redes sociales que pretende eliminar el botón de bloqueo en "X".

El actual dueño de "X", la aplicación que antes se llamaba Twitter, respondió a una publicación que cuestionaba las razones por las que se debía bloquear o silenciar a alguien en la aplicación. Ante esto, Elon Musk escribió una respuesta que ha dejado a muchos usuarios preocupados por lo que se puede venir.

"El bloqueo se eliminará como una "opción", a excepción de los DM", respondió el millonario.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Este podría ser uno de los grandes cambios que se vienen para la aplicación, que luego de un nuevo nombre, la eliminación de las verificaciones gratuitas y el apoyo económico por las complicaciones, ha sufrido perdidas en usuarios y en publicidad.

A pesar de esto, Musk no ha dado información sobre la razón del cambio ni la fecha en que esta eliminación se verá en las nuevas actualizaciones, reportó Infobae.

¿Para qué sirve el botón de bloqueo?

Xataka detalló que "bloquear" a algún usuario sirve para protegerse de publicidad invasiva, cuentas de spam y acoso por parte de otros usuarios. Justo por esa razón esta función no se elimina en plataformas sociales.

via GIPHY

Musk por su parte había comenzado como un usuario que utilizó esa misma función varias veces, pero a comienzos de febrero, desbloqueo todas las cuentas que alguna vez bloqueó porque llegó a considerar que la retroalimentación negativa es algo bueno.

¿Por qué no se puede eliminar?

En la misma publicación que el multimillonario compartió se agregó una "nota de la comunidad", una función que sirve para dar contexto de las publicaciones que se hagan para evitar desinformación.

"Elon Musk no puede hacer esto. La opción de bloquear es requerida para que una app sea permitida en App Store y Google Store.", explicó Tiempo.