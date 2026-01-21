Xelajú arrolla a Aurora en el comienzo del torneo Clausura 2026

-

Con un futbol implacable comenzó el torneo Clausura 2026 Xelajú, que en el estreno del técnico mexicano Roberto Hernández goleó este martes 4-0 a Aurora, en el estadio Mario Camposeco.

A los quetzaltecos les bastó un tiempo de partido para arrollar a un desconocido cuadro aurinegro, que no fue ni la sombra de lo que mostró en el pasado Apertura 2025, cuando llegó hasta semifinales.

Jesús "Chucho" López tuvo que ver en tres tantos, primero un remate suyo al poste lo cazó José Longo para abrir la cuenta apenas en el minuto 11, y después el mismo reventó la red con un zurdazo (30).

En tiempo añadido, el exjugador del América de México cobró un saque de esquina y el cabezazo de Javier González se desvió en Nicolás Lovato y acabó en el fondo del arco aurinegro (45+3).

El equipo militar fue ampliamente inferior. No encontró líneas de pase y fue incapaz de ponerle trabajo al guardameta chivo Rubén Silva, prácticamente un espectador más.

Ni siquiera las variantes le dieron otra cara al equipo de Saúl Phillip, quien sufrió un cuarto tanto en el segundo tiempo. Golazo. Derrikson Quirós recorrió sobre la frontal y anotó con el borde externo (67).

De no ser porque Díaz, Claudio de Olivera y Yair Jaen tuvieron la pólvora, los capitalinos hubieran sufrido un resultado todavía más escandaloso.