Yahritza intentó besar a joven en discoteca y fue rechazada (video)

Yahritza causó de nuevo revuelo al ser captada en una discoteca e intentar besar a alguien.

La integrante del grupo "Yahritza y su Esencia" ha estado en el ojo del huracán, luego de hablar mal de los platillos de comida mexicana y en esta ocasión, volvió a causar revuelo al aparecer en un video donde intentó besar a una joven.

En el clip se aprecia a un grupo de jóvenes caminar cerca de la cantante estadounidense, de repente se ve cuando se acerca a una de las chicas e intenta darle un beso, sin embargo, ella la esquiva y la ignora completamente.

La controversia

La agrupación no ha sido perdonada por los mexicanos, pues en un video los integrantes afirmaron que no les gustaba la comida mexicana, solo la de Washington.

Además, la joven también argumentó que no le gustaba el ruido de la ciudad. "Sí me gusta pero no me gusta cuando me levanto porque se escuchan los carros y las sirenas, los policías y todo", replicó.

