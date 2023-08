Con lágrimas, "Yahritza y su esencia" lamenta los comentarios que hizo

-

El grupo estadounidense "Yahritza y su Esencia" reapareció en entrevista con el youtuber Pepe Garza tras la controversia que surgió al emitir comentarios despectivos acerca de México; en la conversación la vocalista rompió en llanto.

Pepe visitó al trío de hermanos en su hogar en Washington y fue invitado a comer platillos mexicanos mientras conversaban acerca de lo ocurrido en México, cuando la banda expresó que le gustaba más el sazón del lugar estadounidense donde vivían y afirmaron que en México no podían dormir por el ruido de los autos y las ambulancias.

En medio de la conversación Yahritza comentó que incluso llegó a tener miedo de salir, pues ella y sus hermanos fueron amenazados.

¿Qué pasó en la entrevista famosa sobre la comida de México, los agarraron pensando en qué cosa o estabas enfermo?, preguntó Garza.

"No sé, nomás no me gustan las salsas y eso, pero sí me gusta la comida mexicana... en los comentarios me dicen '¿por qué no pudiste decir pollo?', sí puedo, pero se me hizo más fácil decir chicken", dijo Jairo, quien había expresado que solo comía ese tipo de carne porque era muy delicado.

"Sí comemos platos mexicanos, nada más que él es más delicado, no come salsas o guacamol, cosas así", dijo Yahritza.

"Es normal aquí el spanglish, aquí es normal uno viene a la casa y no habla suficiente español como para hablarlo bien bien", dijo Armando.

"Los que vivimos de este lado sabemos cómo está el rollo pero hubo una percepción de que ustedes no valoraban México o que no les gustaba las costumbres y cosas así", dijo Pepe.

"No tuvimos esa dicha de poder ir cuando éramos niños pero si quisiéramos y eso también nos afectó, es algo nuevo para nosotros yendo a México, yo grabé lo de la soda porque era la primera vez, ellos nunca lo habían visto", comentó Armando acerca del video de la gaseosa en bolsa a la que supuestamente la joven le hizo el feo.

"Se me hizo chistoso grabarlo porque ella siempre hace esa cara, no era por asco, sino por sorpresa", agregó.

"Cuando me graba siempre le hago una cara porque siempre me están grabando, de hecho en ese lugar le pregunté: ¿nos podemos llevar el envase?, y él dijo: 'no, lo tienes que dejar aquí', luego le dije al señor, 'oh, ¿me lo da en una bolsa?' en ese momento Mando me estaba grabando y le iba a abrir una parte para tomar, sé que se vio mal, pero no fue por malicia, es porque siempre hago eso, de hecho nos tomamos esa soda en el auto cuando íbamos a grabar para Vogue", indicó.

Acerca de qué pasó luego de que la entrevista se hiciera viral Yahritza dijo entre lágrimas:

"El sábado era la boda de mis abuelos y estaba viendo los videos y vi cómo les estaban deseando la muerte, ¡es mi hermano!, ya no era más como para desearme el mal, era más como: 'si vienen a México y los miro...", yo ya ni quería salir porque pensaba que me mirarían y me iban a hacer algo, él es mi hermano, lo que no quiero es que nada le pase, era más mi preocupación por él, lo que digan de mi no me importa pero lo que menos quiero es que le quieran hacer algo a mi hermano o a mis papás, me estaban diciendo: 'tus papás no te criaron bien", crecimos siempre con comida mexicana, fuimos pobres y mis papás batallaban por comprarnos zapatos o comida, a veces ni siquiera les alcanzaba para los frijoles, la gente cree que que yo no apoyo el país, pero no crecimos allá no crecimos en México". dijo.

