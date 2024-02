"Yo presenté mi renuncia", amiga de Miguel Martínez difunde nuevo mensaje

-

Amiga de Miguel Martínez volvió a enviar contundente mensaje asegurando que no fue destituida del Ministerio de Cultura.

Jaqueline Esmeralda Ávalos, amiga cercana del exdirector de Centro de Gobierno, Miguel Martínez, publicó un video en sus redes sociales donde aseguró que las nuevas autoridades del país no la despidieron del Ministerio de Cultura y Deportes, institución donde prestaba sus "servicios".

De acuerdo con la postura de Ávalos, fue ella quien presentó su carta de renuncia desde el 15 de enero, un día después de que Bernardo Arévalo asumiera a su cargo de presidente.

"A mí nadie me despidió, yo presenté mi carta de renuncia el 15 de enero con efectos el 1 de febrero (...) ahí está mi factura, ahí está mi informe", dijo Ávalos.

La íntima amiga de Martínez, quien también es originaria de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, sostuvo que ella no abandonó sus labores, tal y como lo detalló un documento legal.

En esa misma línea, Jaqueline Ávalos indicó que decidió salir a responder sobre esta situación, debido a que "sus seguidores" estaban molestos porque la estaban atacando.

Su primer mensaje

Durante la mañana del 15 de febrero, Ávalos también publicó un fuerte mensaje, donde señaló que la gente la odiaba, eso a pocas horas de haberse confirmado que ya no formaba parte del Ministerio de Cultura.

"Me odian porque no me ha ido mal como ellos esperan y, el destino continuará decepcionándolos...", escribió Ávalos en su cuenta de X (antes Twitter).

Tras su publicación, usuarios la criticaron de corrupta y obtener plazas por ser amiga de Miguel Martínez.

Ahora bien, el cese del contrato por Servicios Profesionales del Ministerio de Cultura y Deportes detalló que Ávalos laboraba en la sede de los Campos del Roosevelt, sin embargo, había abandonado sus labores desde el 16 de enero, en ese sentido, la cancelación se realizó el 25 de enero del presente año.

En cuanto a Ávalos, en sus redes sociales defendía a Miguel Martínez, las acciones del Ministerio Público y del Gobierno de Alejandro Giammattei, situación que provocaba el descontento de los guatemaltecos.

Gobierno de Árevalo hace limpieza de personal

Fue durante su presentación del primer informe de Gobierno, donde el presidente Bernardo Arévalo confirmó que más de 800 personas fueron destituidas de sus cargos en diferentes instituciones del estado, esto por contrataciones "anómalas".

"Guatemala sale adelante combatiendo la corrupción; hemos retirado a 878 personas de la administración del Estado", detalló Arévalo.