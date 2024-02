¡No le gustó! Amiga de Miguel Martínez reacciona a su destitución

-

Amiga de Miguel Martínez reaccionó furiosa tras ser criticada por su destitución del Ministerio de Cultura y Deportes.

Tras confirmarse la destitución de las amigas de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno de Alejandro Giammattei, una de ellas utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los acontecimientos que fueron confirmados por las nuevas autoridades del país en su primer informe de 30 días de gobierno.

Jaqueline Esmeralda Ávalos Ordóñez, es una de las más íntimas amigas de Martínez, quien también es originaria de Santa Lucía Cotzumalguana, Escuintla, y emitió un fuerte mensaje.

"Me odian porque no me ha ido mal como ellos esperan y, el destino continuará decepcionándolos...", escribió Ávalos en su cuenta de X (antes Twitter).

(Foto: captura de pantalla)

Luego de publicar su mensaje, mismo que fue difundido esta mañana de jueves 15 de febrero, los usuarios arremetieron contra Ávalos, señalándola de corrupta.

"Se te odia por ladrona", "Por corrupta te despidieron" y "Por tranza le caes mal a todos", le respondieron varios usuarios.

"Abandonó sus labores"

Jaqueline Ávalos prestaba sus "servicios" al Ministerio de Cultura y Deportes en los Campos del Roosevelt, sin embargo, había abandonado las labores desde el 16 de enero, según el acuerdo de cese del contrato por Servicios Profesionales, por lo que esta cancelación se realizó el 25 de enero del presente año.

(Foto: Soygeorgegt)

En cuanto a Ávalos, en sus redes sociales defendía a Miguel Martínez, las acciones del Ministerio Público y del Gobierno de Alejandro Giammattei, situación que provocaba el descontento de los guatemaltecos.

Gobierno de Árevalo hace limpieza de personal

Fue durante su presentación del primer informe de Gobierno, donde el presidente Bernardo Arévalo confirmó que más de 800 personas fueron destituidas de sus cargos en diferentes instituciones del estado, esto por contrataciones "anómalas".

"Guatemala sale adelante combatiendo la corrupción; hemos retirado a 878 personas de la administración del Estado", detalló Arévalo.