Un Día de la Madre en el tren: así lo vivieron estas mujeres

Las madres seguramente tienen un sinfín de anécdotas de sus hijos, como travesuras, accidentes, momentos bochornosos o lindos recuerdos que guardarán por siempre en su corazón.

Este 10 de mayo, un grupo de madres disfrutó de un paseo en el tren por las zonas 1 y 6, donde disfrutaron de varias actividades y el agasajo de muchas personas.

Soy502 conversó con algunas de ellas y revelaron algunas anécdotas de sus hijos y aunque ya han pasado muchos años, las tienen muy presentes.

El perdido



Norma de González recuerda que durante una visita a una feria en el Parque de la Industria, se llevó uno de los más grandes sustos de su vida luego que uno de sus pequeños se extraviara en medio de una gran multitud.

“Fuimos al Parque de la Industria, de repente no vi al niño. Fui una gran impresión y sentí que se me salía el corazón. Por fortuna él es muy inteligente y se dirigió a una carpa de los Bomberos. Ahí empezaron a mencionar su nombre y corrimos. Es una de las anécdotas que más recuerdo, aunque él ya está grande, fue uno de los momentos que como madre me sentí muy angustiada”, recuerda doña Norma.

Jessica García recuerda que uno de sus hijos se extravió en el Parque de la Industria ante una gran multitud. (Foto: Wilder López/Soy502)

10 de mayo caótico

Doña Cony tiene un sinfín de recuerdo ya que sus hijos y sobrinos les dieron mucho trabajo cuando eran pequeños.

“Recuerdo que estábamos preparándonos para celebrar el 10 de mayo cuando uno de mis sobrinos que sufrió un accidente y tuvimos que dejar a medias el almuerzo. Todos dejamos a medias la celebración y mi hermana, que se estaba pintando el pelo, pero dejó a medias el tratamiento. Se fue sin completar el tratamiento al hospital. Después nos dimos cuenta y por fortuna no se le cayó el cabello por el tinte y esa celebración quedó cancelada”, recuerda.

Doña Cony recuerda con cariño las travesuras de sus hijos y sus sobrinos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Disfraz confuso

Jessica García no puede olvidar el día que su hijo se fue disfrazado incorrectamente hacia un festival escolar.

“Él tenía como cinco años. Llegó a la casa y me dijo que tenía que llegar disfrazado de apache. Yo me puse muy contenta y empecé a elaborar su traje. Llegó el día y el pequeño saltó al escenario con un disfraz incorrecto, pues la maestra me llamó y me dijo que el traje era de mapache. Es algo que recuerdo y todavía me causa gracia, aunque él no se recuerde de ese momento”, resalta.

Jessica García contó que su hijo llevó un disfraz distinto al que le habían pedido en el colegio. Llegó vestido de apache en lugar de mapache. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las tres madres concuerdan que ser madre es el regalo más especial que la vida les ha dado y aconsejan a todas las madres primerizas que disfruten de los primeros años de vida de sus hijos porque el tiempo no se detiene y de pronto ellos deciden dejar el hogar para formar el propio o luchar por sus sueños.