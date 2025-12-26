"Los Tigres del Norte" aparecerá en programa de "Los Simpson"

"Los Simpsons" dieron un inesperado homenaje a la banda mexicana "Los Tigres del Norte".
Este domingo 28 de diciembre la agrupación representante del regional mexicano aparecerá en el programa estadounidense.
La legendaria banda interpretará un corrido inédito, especial para el show animado, llamado "Pedro y Homero".
La noticia causó sensación y muchos esperan no perderse este episodio histórico para la comunidad latina.
El programa se transmite por la cadena FOX, Disney Plus y TV Azteca.
Los tigres del norte
Fue fundada en Mocorito, Sinaloa, México en 1968, sus discos ascienden a las 30 millones de copias y es una de las agrupaciones más reconocidas del género alrededor del mundo, debido a su larga trayectoria y a sus éxitos.
Sus temas han sido consideradas verdaderos himnos, tanto de la cultura mexicana como del mundo.
MIRA: