Tragedia en Interamericana: surgen detalles y nombres de algunos heridos

Bomberos Voluntarios han confirmado 15 fallecidos y al menos 19 heridos en accidente de la ruta Interamericana.
Más de dos horas trabajaron los Bomberos Voluntarios y otros cuerpos de socorro para rescatar a las víctimas del accidente en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana.
De acuerdo con los socorristas voluntarios son 15 fallecidos, 11 hombres, tres mujeres y un menor de edad.
Además, estos socorristas trasladaron a 19 heridos, de los cuales solo seis han sido identificados:
- Anibal García, 20 años.
- Saul López Mardoqueo, 28 años.
- Manuel Elizeo Álvarez, 22 años.
- Pedro Osorio.
- Fabián Najera, 23 años.
- Rudy Jiménez Jiménez
Los heridos podrían ser más, debido alos traslados hacia hospitales por parte de Bomberos Municipales Departamentales, así como la Cruz Roja.
Hasta el momento se desconoce la causa del accidente.
La Asociación de Bomberos Municipales Departamentales reportó que se trata de un barranco de unos 75 metros de profundidad.