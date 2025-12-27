Tragedia en Interamericana: así rescatan a sobrevivientes de accidente en bus (video)

-

Al menos 15 personas fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta Interamericana. Los Bomberos continúan en labores de rescate.

Por causas que se desconocen, un bus extraurbano de la empresa Transportes Sinaloa cayó en el fondo de un barranco durante la noche de este viernes 26 de diciembre en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana.

En el lugar, Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales trabajan para rescatar a víctimas y los cuerpos de los fallecidos.

Debido a la magnitud de la tragedia, agentes de la Policía Nacional Civil también apoyan en las labores de rescate.

Hasta el momento se reportan 15 muertos y varios heridos.

Así realizan las labores de rescate:

Accidente en ruta interamericana. Bus cayó a un barranco. Bomberos rescatan a heridos.



Video: @BVoluntariosGT pic.twitter.com/SF3UHa2ITY — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 27, 2025

Labores de búsqueda y rescate continúan en el kilómetro 172 ruta Interamericana luego de un accidente colectivo. Varias personas trasladadas a hospitales cercanos. pic.twitter.com/63xQuUzSkg — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025

Labores de búsqueda y rescate continúan en el kilómetro 172 ruta Interamericana luego de un accidente colectivo. Varias personas trasladadas a hospitales cercanos. pic.twitter.com/BHCQPHDjga — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025

Bomberos Voluntarios en labores de rescate y traslado de pacientes, del accidente colectivo en el kilómetro 172 ruta Interamericana. Pasajeros del bus son rescatados con vida. pic.twitter.com/kBqnyRgtMJ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025

La Asociación de Bomberos Municipales Departamentales reportó que se trata de un barranco de unos 75 metros de profundidad y algunos traslados se hicieron hacia las emergencias de los hospitales naciones de Quetzaltenango y Totonicapán.

Los Bomberos Voluntarios informaron que diez unidades laboran en el lugar para rescatar a las víctimas.