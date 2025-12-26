El dato: 35 vs 10 finales. ¿Podrá Municipal imponer su experiencia contra Antigua?

-

La final del torneo Apertura 2025 enfrenta a Municipal, un equipo experimentado en estas instancias, y a Antigua, que se va haciendo tradición viéndole pelear por las coronas.

A las puertas, del duelo de vuelta entre ambos, pactado para este sábado a las 6:00 de la tarde, hacemos un repaso de los números de cada equipo cuando acuden a la batalla decisiva.

Bajo el actual formato de torneos cortos, implementado desde 1999, no hay nadie con más finales jugadas que los escarlatas. Con la actual, suman 35 presencias en esta instancia.

De las anteriores 34, el denominado mimado de la afición, contabiliza una cierta paridad porque ha ganado un total de 17 y perdido la misma cantidad. Su más reciente sin sabor fue precisamente hace siete meses.

Su rival de turno, el cuadro panzaverde, por su lado, alcanzó ya las diez finales, siendo su debut allá por 2001, cuando perdieron contra Comunicaciones.

Tras su regreso a la máxima categoría, en 2014, al comprar la ficha de Heredia, los coloniales se volvieron más constantes y están jugando ya su décima final.

El balance aguacatero en las pasadas 9, es de 5 ganadas y 4 perdidas, siendo el último triunfo a mediados de este año cuando tumbaron a los rojos, en la final del Clausura 2025.