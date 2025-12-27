Iván Franco Sopegno ya no será entrenador de Comunicaciones

-

Iván Franco Sopegno, quien dirigió a los Cremas por séptima ocasión, queda fuera del plantel, pero continuará dirigiendo las fuerzas básicas de Comunicaciones. Así lo decidieron las autoridades del club de fútbol tras quedar en el último lugar en la tabla.

EN CONTEXTO: Un técnico chileno toma fuerza para intentar rescatar a Comunicaciones

A inicios de octubre de este 2025, el Club de Comunicaciones informó que Iván Franco Sopegno, el entrenador que más títulos ha ganado para el equipo crema, volvería para tratar de rescatar al plantel, el cual estaba en un mal momento en el Torneo Apertura de la Liga Guate Banrural.

Sin embargo, el equipo blanco no mejoró y el resultado fue aún peor. Al concluir la jornada de clasificación, los albos se quedaron con 20 puntos. De los 22 partidos disputados, solo ganaron 5 y empataron 5 también; y perdieron en 12 oportunidades.

En este sentido, los Cremas emitieron un comunicado de prensa en el cual agradecieron el trabajo de Sopegno e informaron que el argentino continuará formando a las fuerzas básicas del club.

"Como institución, agradecemos al profesor Franco Sopegno por el trabajo realizado durante el tramo final del Torneo Apertura 2025. Su disposición para asumir la conducción del equipo en una etapa de transición fue una clara muestra de su vocación y entrega", se lee en el comunicado.

Además, el comunicado señala que los Cremas anunciarán en los próximos días al nuevo director técnico que dirigirá a Comunicaciones para el Torneo Clausura 2026.

En los últimos días ha cobrado fuerza el nombre de Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa, un entrenador chileno, quien dirigió a la Selección de Nicaragua en las eliminatorias rumbo al Mundial United 2026.