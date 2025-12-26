Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así suena el tema de "Stranger Things" en marimba guatemalteca

  • Por Selene Mejía
26 de diciembre de 2025, 16:43
Rodrigo Maldonado interpretó el famoso tema de la saga. (Fotos: Netflix/Rodrigo Maldonado)

Rodrigo Maldonado interpretó el famoso tema de la saga. (Fotos: Netflix/Rodrigo Maldonado)

El tema principal de "Stranger Things" fue interpretado en marimba por el músico Rodrigo Maldonado. 

RECUERDA: Haciendo Rock, la marimba como nunca habrías imaginado

El marimbista, productor y compositor guatemalteco decidió rendir homenaje a la saga, cuya temporada 5 se estrenó durante la temporada navideña.

A través de su cuenta de Tik Tok decidió cerrar el año con esta entrega que es una de las más vistas en Netflix esta temporada. 

rodrigo maldonado marimba 2

Acerca de su versión Rodrigo dijo a Soy502: "Estoy viendo la serie con mi novia y con mi hija entonces vamos siguiéndola la serie en tiempo real, y me decidí hacer esa versión aprovechando el estreno de la parte final el 25 de diciembre". 

"Es divertido explorar distintas canciones con la marimba, representa dar otros enfoques y contexto al instrumento musical, aprovechando sus características y es cómo darle a la gente la posibilidad de escuchar canciones que conocen con el sonido de una marimba y dar rienda suelta a la curiosidad", agregó. 

Rodrigo Maldonado

El músico, marimbista y compositor creó la "Marimba Contemporánea" que inició en 2015, la agrupación interpreta clásicos del rock, melodías de trova, soundtracks de películas y hasta los temas de la saga de Star Wars, además de acompañar a Bohemia Suburbana en un imperdible material especial.

MIRA: 

@bochdiamondmetalcovers Y regalo no. 3, esperando sea un buen cierre #strangerthings #vecna #strangerthings5 #upsidedown #steveharrington ♬ sonido original - Ro Metalcovers

RECUERDA: 

 

  

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar