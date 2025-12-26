Así suena el tema de "Stranger Things" en marimba guatemalteca

-

El tema principal de "Stranger Things" fue interpretado en marimba por el músico Rodrigo Maldonado.

El marimbista, productor y compositor guatemalteco decidió rendir homenaje a la saga, cuya temporada 5 se estrenó durante la temporada navideña.

A través de su cuenta de Tik Tok decidió cerrar el año con esta entrega que es una de las más vistas en Netflix esta temporada.

Acerca de su versión Rodrigo dijo a Soy502: "Estoy viendo la serie con mi novia y con mi hija entonces vamos siguiéndola la serie en tiempo real, y me decidí hacer esa versión aprovechando el estreno de la parte final el 25 de diciembre".

"Es divertido explorar distintas canciones con la marimba, representa dar otros enfoques y contexto al instrumento musical, aprovechando sus características y es cómo darle a la gente la posibilidad de escuchar canciones que conocen con el sonido de una marimba y dar rienda suelta a la curiosidad", agregó.

Rodrigo Maldonado

El músico, marimbista y compositor creó la "Marimba Contemporánea" que inició en 2015, la agrupación interpreta clásicos del rock, melodías de trova, soundtracks de películas y hasta los temas de la saga de Star Wars, además de acompañar a Bohemia Suburbana en un imperdible material especial.

