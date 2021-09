132 países buscan que gigantes tecnológicos paguen más impuestos

En un compromiso histórico, 132 países han suscrito un acuerdo para que los gigantes tecnológicos paguen más impuestos, informó el gobierno del Reino Unido. Los detalles para la implementación de esta reforma tributaria con alcance global deberán quedar establecidos y finalizados en octubre de 2021.

Este inédito acuerdo, que reúne a los generadores del 95% del Producto Interno Bruto Mundial, se fundamenta en la decisión conjunta de las economías más ricas y desarrolladas del mundo para imponer un impuesto mínimo del 15% sobre utilidades a las grandes plataformas tecnológicas como Google, Amazon, Facebook o Apple, en todo el mundo.

Según el gobierno británico, el propósito de este acuerdo es "cambiar las reglas internacionales para que las multinacionales paguen los impuestos que en justicia les corresponden en los países donde hacen negocios".

El plan para la implementación del impuesto mínimo a los gigantes tecnológicos debe estar listo en octubre 2021. (Foto: G20.org)

Después de años de intenso debate para adaptar la regulación fiscal a los grandes cambios tecnológicos que han revolucionado el comercio y el consumo en los últimos años a nivel mundial, el G7 acordó apoyar la propuesta del gobierno de los Estados Unidos de imponer un impuesto mínimo de 15% a las utilidades de las compañías más grandes del mundo que cuentan con márgenes de ganancia del 10% o más.

Ese compromiso inicial, sellado en Londres en junio de 2021, fue ratificado por el G20 un mes después, en la ciudad de Venecia, con el apoyo de 132 países convocados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

Puedes consultar el documento del G20 aquí.

Los responsables de las finanzas y bancas centrales del G20 se comprometieron a puntualizar los detalles de implementación de este nuevo marco fiscal en octubre de 2021, para aplicarlo lo antes posible.

The full weight of the @g20org is behind this historic tax deal - which will make our global tax system fit for purpose in a digital age and crucially, is fair.



Read more: https://t.co/9mvyHPqnZ1 https://t.co/Hd74HjgB15 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 10, 2021

"Me complace que todo el peso del G20 esté detrás de este histórico acuerdo fiscal, que garantizará que nuestro sistema impositivo global se ponga al día y sobre todo, que sea justo", indicó el ministro de finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak. "Necesitamos aprovechar el moméntum en los próximos meses y trabajar juntos con la comunidad internacional para crear un sistema fiscal más justo, que evite la evasión fiscal y eleve a las empresas".

My statement at the conclusion of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings: pic.twitter.com/eGICbPXrFy — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) July 10, 2021

Por su parte, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, declaró que "el mundo está listo para poner fin a esta carrera hacia el fondo sobre la tributación corporativa y existe un amplio acuerdo sobre cómo hacerlo".