Video: Así es el panorama la mañana siguiente al accidente en Nahulá, Sololá

El hecho, ocurrido la noche del 26 de diciembre dejó al menos 15 personas fallecidas, según información preliminar de Bomberos Voluntarios.

Imágenes captadas la mañana de este sábado 27 de diciembre, muestran que en el lugar del accidente continúan las labores de las autoridades de Provial en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil, mientras una grúa es utilizada para retirar el bus involucrado.

El tránsito se mantiene cerrado en el carril de donde ocurrió el hecho, y los vehículos circulan por la vía habilitada en sentido contrario.

El video muestra la carretera con señales de la intensa jornada de rescate que ocurrió anoche, como cintas de seguridad y restos de material esparcido sobre la vía asfáltica.

Además, las imágenes muestran la parte frontal del bus destrozada; daños que abarcan los sillones de los primeros pasajeros.

Mira aquí el video:

Así se observa el panorama la mañana siguiente al accidente en el km 72 ruta Interamericana que dejó varias personas fallecidas y heridas.

Sobre el accidente

El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus colectivo cayó en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, en la aldea Vásquez, Totonicapán.

Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.

Video: Cortesía pic.twitter.com/9rkQBgBHEK — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) December 27, 2025

La Asociación de Bomberos Municipales Departamentales indicó que varios heridos fueron trasladados a los hospitales nacionales de Quetzaltenango y Totonicapán.

De manera preliminar, Bomberos Voluntarios confirmaron que el hecho dejó al menos 15 personas fallecidas. Las autoridades continúan con las diligencias para establecer las causas del accidente.